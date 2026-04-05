    МЧС Азербайджана призвало население соблюдать правила безопасности на фоне непогоды

    МЧС Азербайджана призвало население соблюдать правила безопасности на фоне непогоды

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана повторно обратилось к населению страны на фоне наблюдающейся на территории республики непогоды.

    Как сообщает Report, в ведомстве напомнили, что синоптики прогнозируют нестабильную погоду я ряде районов до 7 апреля.

    "Из-за продолжающихся дождей на территории страны на некоторых горных реках сошли сели. В этой связи МЧС повторно призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

    В частности, для защиты от селей и наводнений необходимо держаться на расстоянии от опасных территорий, при возникновении угрозы незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность, а также беспрекословно выполнять указания и рекомендации спасателей", - добавили в МЧС.

    Ранее стало известно, что в результате интенсивных дождей в Губинском и Гусарском районах по некоторым рекам сошли сели.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Проливные дожди правила безопасности
