    05 апреля, 2026
    • 16:07
    Папа Римский призвал мировых лидеров положить конец захватническим войнам

    Папа Римский Лев XIV в пасхальном послании призвал мировых лидеров положить конец войнам и отказаться от стремления к завоеваниям, власти и доминированию.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, с таким обращением понтифик выступил в воскресенье в Ватикане в ходе традиционного благословения Urbi et Orbi ("Граду и миру").

    По словам папы, человечество постепенно привыкает к насилию, смиряется с ним и становится к нему безразличным.

    "Пусть те, у кого есть оружие, сложат его. Пусть те, кто способен развязать войны, выберут мир", - заявил Лев XIV.

    Понтифик не стал упоминать конкретные конфликты, однако подчеркнул, что пасхальная история воскресения Иисуса Христа является символом полного отказа от насилия.

    "В этот день торжества оставим всякое стремление к конфликту, господству и силе и будем молить Господа даровать мир странам, разоренным войнами", - сказал он.

    Агентство отмечает, что в последние недели папа Лев XIV неоднократно выступал с жесткой критикой продолжающихся вооруженных конфликтов, в том числе войны против Ирана. Кроме того, ранее папа обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом найти путь к прекращению войны с Ираном.

    Папа Римский Лев XIV Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Воскресение Христово (Пасха)
    Pope Leo XIV urges world leaders to end wars and reject aggression

    Последние новости

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
    Лента новостей