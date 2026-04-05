Папа Римский призвал мировых лидеров положить конец захватническим войнам

Папа Римский Лев XIV в пасхальном послании призвал мировых лидеров положить конец войнам и отказаться от стремления к завоеваниям, власти и доминированию.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, с таким обращением понтифик выступил в воскресенье в Ватикане в ходе традиционного благословения Urbi et Orbi ("Граду и миру").

По словам папы, человечество постепенно привыкает к насилию, смиряется с ним и становится к нему безразличным.

"Пусть те, у кого есть оружие, сложат его. Пусть те, кто способен развязать войны, выберут мир", - заявил Лев XIV.

Понтифик не стал упоминать конкретные конфликты, однако подчеркнул, что пасхальная история воскресения Иисуса Христа является символом полного отказа от насилия.

"В этот день торжества оставим всякое стремление к конфликту, господству и силе и будем молить Господа даровать мир странам, разоренным войнами", - сказал он.

Агентство отмечает, что в последние недели папа Лев XIV неоднократно выступал с жесткой критикой продолжающихся вооруженных конфликтов, в том числе войны против Ирана. Кроме того, ранее папа обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом найти путь к прекращению войны с Ираном.