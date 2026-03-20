İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    SEPAH İsrailə raket, ABŞ-nin bazalarına PUA hücumu edib

    Region
    • 20 mart, 2026
    • 22:12
    SEPAH İsrailə raket, ABŞ-nin bazalarına PUA hücumu edib

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrailə və ABŞ-nin bölgədəki hərbi bazalarına hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-a istinadən "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 68-ci dalğasında "Xürrəmşəhr 4", "Qədr" raketləri və pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) istifadə olunub.

    "Hayfa və Təl-Əvivdə 25 obyekt darmadağın edilib",- məlumatda qeyd edilib.

    Hərbi Dəniz Qüvvələrinin "Əl-Hədd" bazasında (Omanın şərqi) ABŞ hərbçilərinin 6 dəstək anqarını PUA və qanadlı raketlərlə hədəf aldığı vurğulanıb:

    "Bu anqarlarda saxlanılan "Patriot" hava hücumundan müdafiə sistemlərinin bəzi avadanlıqları tamamilə məhv edilib və "Şeyx İsa"dakı bazanın (Bəhreynin cənubu, Fars körfəzi sahili) arxa cəbhə təminatına ciddi ziyan dəyib".

    Əlavə edilib ki, Fars körfəzi, Hörmüz boğazı və Oman körfəzindəki gəmilərə şübhəli hallarda yoxlama və nəzarətə götürülmə barədə SEPAH-a xəbər vermək tapşırılıb. "Hörmüz boğazı İranın ali rəhbərinin (Müctəba Xamenei – red.) əmri ilə ABŞ, İsrail və onların müttəfiqləri üçün bağlıdır",- məlumatda qeyd olunub.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Gerçək vəd 4 əməliyyatı Fars körfəzi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İranın raket hücumu
    КСИР атаковал Израиль ракетами, а базы США - беспилотниками

