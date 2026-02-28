Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    КСИР: 200 военнослужащих США убиты и ранены при ударах Ирана

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 18:16
    Не менее 200 американских военнослужащих были убиты или ранены при ответных ударах Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    КСИР также заявил, что некоторые ракеты США и Израиля не смогли достичь своих целей и упали в пустынных районах, а также на территории стран Персидского залива.

    США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли воздушные удары по городам республики. Дональд Трамп предложил иранским военнослужащим сложить оружие или умереть. Во время утренних ударов израильской и американской стороны была атакована школа в иранском городе Минаб. По данным Минздрава республики, при атаке погибли 60 человек, еще 80 человек пострадали.

