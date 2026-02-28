İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    SEPAH: İranın hücumları nəticəsində azı 200 ABŞ hərbçisi ölüb və ya yaralanıb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 18:20
    İranın cavab zərbələri nəticəsində azı 200 ABŞ hərbçisi öldürülüb və ya yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    SEPAH bəyan edib ki, ABŞ və İsrailin bəzi raketləri hədəflərinə çata bilməyərək boş ərazilərə, eləcə də Fars körfəzi ölkələrinin ərazilərinə düşüb.

    ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. Donald Tramp iranlı hərbçilərə silahı yerə qoymağı və ya ölməyi təklif edib. İsrail və ABŞ tərəfinin səhər saatlarında endirdiyi zərbələr zamanı İranın Minab şəhərində bir məktəb hücuma məruz qalıb. Respublikanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, hücum nəticəsində 60 nəfər həlak olub, daha 80 nəfər isə yaralanıb.

    İran hücum ABŞ müharibə
    КСИР: 200 военнослужащих США убиты и ранены при ударах Ирана

