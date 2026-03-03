Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Красный крест и Красный полумесяц создаст фонд в 1,6 млн евро из-за ситуации в Иране

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 16:35
    Красный крест и Красный полумесяц создаст фонд в 1,6 млн евро из-за ситуации в Иране

    Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца в ответ на запрос Ирана направит в чрезвычайный фонд 1,6 млн евро.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ccылкой на пресс-секретаря организации Томмазо делла Лонга.

    По его словам, которые приводит агентство EFE, эти деньги будут направлены на удовлетворение первостепенных нужд 200 тыс. человек на протяжении девяти месяцев.

    Делла Лонга добавил, что все национальные общества Красного креста и Красного полумесяца в ближневосточном регионе находятся в состоянии повышенной готовности к оказанию незамедлительной помощи в случае поступления запроса.

    Согласно данным иранского общества Красного полумесяца, с момента начала американо-израильских ударов по Ирану в стране погибли около 800 человек.

    Red Cross and Red Crescent set up €1.6 million fund in response to Iran situation
