Кожаев: Запуск спутника тюркских государств планируется на рубеже 2026-2027гг
В регионе
- 10 апреля, 2026
- 12:40
Запуск технологического спутника Организации тюркских государств (ОТГ) запланирован на конец 2026 года - начало 2027 года.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил председатель правления национальной компании "Казакстан Гарыш Сапары" Кайыржан Кожаев.
"Узбекистан изготавливает двигатель для космического аппарата. (...) Он будет запущен в конце этого, либо в начале следующего года", - сказал Кожаев.
