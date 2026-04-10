Kojayev: TDT-nin texnoloji peykinin orbitə buraxılması 2026-2027-ci illərə nəzərdə tutulub
İnfrastruktur
- 10 aprel, 2026
- 12:44
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) texnoloji peykinin buraxılışı 2026-cı ilin sonu - 2027-ci ilin əvvəlinə planlaşdırılıb.
"Report" Qazaxıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Qazaqstan Ğarış Sapary" milli şirkətinin idarə heyətinin sədri Kayırjan Kojayev məlumat verib.
"Özbəkistan kosmik aparat üçün mühərrik hazırlayır. O, bu ilin sonunda və ya gələn ilin əvvəlində buraxılacaq", - Kojayev bildirib.
