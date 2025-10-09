Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    • 09 октября, 2025
    • 14:48
    Костанян: Ереван позитивно оценивает динамику взаимодействия с Баку после Вашингтонского саммита

    Армения положительно оценивает динамику взаимодействия с Азербайджаном, наблюдаемую после саммита лидеров в Вашингтоне 8 августа.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил сегодня в беседе с журналистами.

    По его словам, Ереван подтверждает свою готовность подписать мирный договор с Баку и как можно скорее ратифицировать его.

    Замминистра подчеркнул, что Армения получила шанс на мир и стабильность в регионе, и этот процесс уже запущен. Кроме того, появилась возможность разблокировать все коммуникационные маршруты в регионе, над чем страна активно работает совместно с американскими партнерами.

    Костанян отметил, что армянская сторона надеется и уверена в том, что мирный процесс будет развиваться в позитивном направлении.

    "Мы позитивно оцениваем общую динамику, которую наблюдаем после встречи в Вашингтоне 8 августа. Заявления, прозвучавшие также в Белом доме, свидетельствуют о том, что мы вступаем в период стабильности и мира", - добавил он.

    Ваан Костанян Вашингтонский саммит Армения Азербайджан
    Kostanyan: Yerevan views interaction with Baku positively after Washington summit

    Лента новостей