Костанян: Ереван позитивно оценивает динамику взаимодействия с Баку после Вашингтонского саммита

Армения положительно оценивает динамику взаимодействия с Азербайджаном, наблюдаемую после саммита лидеров в Вашингтоне 8 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил сегодня в беседе с журналистами.

По его словам, Ереван подтверждает свою готовность подписать мирный договор с Баку и как можно скорее ратифицировать его.

Замминистра подчеркнул, что Армения получила шанс на мир и стабильность в регионе, и этот процесс уже запущен. Кроме того, появилась возможность разблокировать все коммуникационные маршруты в регионе, над чем страна активно работает совместно с американскими партнерами.

Костанян отметил, что армянская сторона надеется и уверена в том, что мирный процесс будет развиваться в позитивном направлении.

"Мы позитивно оцениваем общую динамику, которую наблюдаем после встречи в Вашингтоне 8 августа. Заявления, прозвучавшие также в Белом доме, свидетельствуют о том, что мы вступаем в период стабильности и мира", - добавил он.