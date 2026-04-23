Костанян: Армения и Франция подпишут документ о стратегическом партнерстве в начале мая
- 23 апреля, 2026
- 00:29
Армения и Франция намерены подписать документ о стратегическом партнерстве в начале мая.
Как передает Report, об этом замглавы армянского МИД Ваан Костанян заявил в эфире Общественного телевидения.
По его словам, подписание состоится в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в страну.
"Глава Франции Эмманюэль Макрон посетит с государственным визитом Армению. Перед нами обширная повестка, направленная на углубление армяно-французских отношений. В ходе этого визита стороны подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами", - отметил Костанян.
Он уточнил, что также планируется подписание ряда других соглашений о сотрудничестве в разных направлениях, включая военно-техническое.
Напомним, что Макрон совершит госвизит в Армению 4-5 мая.