Костанян: Армения и Франция подпишут документ о стратегическом партнерстве в начале мая

Армения и Франция намерены подписать документ о стратегическом партнерстве в начале мая.

Как передает Report, об этом замглавы армянского МИД Ваан Костанян заявил в эфире Общественного телевидения.

По его словам, подписание состоится в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в страну.

"Глава Франции Эмманюэль Макрон посетит с государственным визитом Армению. Перед нами обширная повестка, направленная на углубление армяно-французских отношений. В ходе этого визита стороны подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами", - отметил Костанян.

Он уточнил, что также планируется подписание ряда других соглашений о сотрудничестве в разных направлениях, включая военно-техническое.

Напомним, что Макрон совершит госвизит в Армению 4-5 мая.