    Костанян: Армения и Франция подпишут документ о стратегическом партнерстве в начале мая

    Армения и Франция намерены подписать документ о стратегическом партнерстве в начале мая.

    Как передает Report, об этом замглавы армянского МИД Ваан Костанян заявил в эфире Общественного телевидения.

    По его словам, подписание состоится в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в страну.

    "Глава Франции Эмманюэль Макрон посетит с государственным визитом Армению. Перед нами обширная повестка, направленная на углубление армяно-французских отношений. В ходе этого визита стороны подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами", - отметил Костанян.

    Он уточнил, что также планируется подписание ряда других соглашений о сотрудничестве в разных направлениях, включая военно-техническое.

    Напомним, что Макрон совершит госвизит в Армению 4-5 мая.

    Kostanyan: Ermənistan və Fransa mayda strateji tərəfdaşlıq sənədi imzalayacaqlar
    Armenia, France to sign strategic partnership deal in May

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей