Кошта: ЕС нацелен на углубление отношений с Арменией

Европейский союз рассчитывает на укрепление отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета ЕС Антониу Кошта на открытии саммита ЕС-Армения.

По его словам, мир между Баку и Ереваном формирует благоприятную среду для развития двусторонних отношений ЕС и Армении.

"Стратегическая повестка дня для партнерства между Европейским союзом и Арменией была принята в декабре прошлого года, и с тех пор мы укрепляем наши отношения. Мы очень тесно сотрудничаем в различных сферах - от безопасности и обороны по линии Европейского фонда мира до совместных усилий по борьбе с гибридной угрозой", - сказал Кошта.