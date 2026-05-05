    Кошта: ЕС нацелен на углубление отношений с Арменией

    Европейский союз рассчитывает на укрепление отношений с Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета ЕС Антониу Кошта на открытии саммита ЕС-Армения.

    Он напомнил, что стратегическая повестка дня для партнерства между Европейским союзом и Арменией была принята в декабре прошлого года, и с тех пор мы укрепляем наши отношения.

    По его словам, мир между Баку и Ереваном формирует благоприятную среду для развития двусторонних отношений ЕС и Армении.

    "Стратегическая повестка дня для партнерства между Европейским союзом и Арменией была принята в декабре прошлого года, и с тех пор мы укрепляем наши отношения. Мы очень тесно сотрудничаем в различных сферах - от безопасности и обороны по линии Европейского фонда мира до совместных усилий по борьбе с гибридной угрозой", - сказал Кошта.

    Koşta: Aİ Ermənistanla münasibətlərin dərinləşdirilməsinə hədəflənib
    Costa: EU aims to strengthen ties with Armenia

