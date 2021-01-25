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Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне

Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне Внутриполитическая обстановка в Армении продолжает оставаться напряженной и сложной
В регионе
25 января 2021 г. 10:15
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Игорь Коротченко
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Внутриполитическая обстановка в Армении продолжает оставаться напряженной и сложной.

Об этом российскому бюро Report заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Понятно, что пилюля поражения крайне горька для армянского общества. Оппозиция пытается обвинить Пашиняна и отстранить его от власти. Но Пашинян – лишь символ поражения Армении во Второй Карабахской войне. На самом деле, проиграла идеология современной Армении, основанная на национализме и теориях нацистского коллаборанта и военного преступника Гарегина Нжде, памятник которому возвышается на одной из центральных площадей Еревана. Пашинян не несет ответственности за это поражение", - заявил И. Коротченко.

По словам экспертам, самым правильным решением для армян является восстановление своей страны в пределах ее международно признанных границ и отказ от мифов о "великой Армении": "Армении необходимо нормальное развитие и восстановление дипломатических и экономических отношений со своими партнерами и соседями. Только мирный труд, созидательная работа во благо своей страны могут позволить подняться из пропасти поражения".

"Армения является стратегическим союзником России в рамках ОДКБ. Но Россия не может дотировать Армению и кормить ее. Это суверенное государство. Оно должно само обеспечивать свою безопасность, кормить своих граждан и развивать экономику. У нас есть обязательсва перед Арменией в рамках ОДКБ, как и перед другими странами. Но не более того", — также подчеркнул эксперт.

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