Королева Бельгии Матильда посетит Армению с рабочим визитом 13-15 октября в качестве официального защитника Целей устойчивого развития ООН.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Арменпресс.

Программа визита королевы будет сосредоточена на экологических проблемах. Также запланировано посещение детского сада, специализирующегося на поддержке детей с особыми образовательными потребностями.

Королева проведет встречи высокого уровня с представителями властей Армении, чтобы обсудить приоритеты страны в реализации Целей устойчивого развития.