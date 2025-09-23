İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Belçika Kraliçası Ermənistana səfər edəcək

    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 21:41
    Belçika Kraliçası Ermənistana səfər edəcək

    Belçika Kraliçası Matilda BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin rəsmi müdafiəçisi kimi oktyabrın 13-15-də Ermənistanda işgüzar səfərdə olacaq.

    Bu barədə "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir.

    Kraliçanın səfərində ekoloji problemlərə diqqət yetiriləcək. Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqların dəstəklənməsi üzrə ixtisaslaşmış uşaq bağçasına səfər də nəzərdə tutulub.

    Kraliça Ermənistanın dövlət rəsmiləri ilə yüksək səviyyəli görüşlər keçirərək ölkənin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsində prioritetlərini müzakirə edəcək.

    Belçika Kraliçası BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri səfər
    Королева Бельгии Матильда посетит Армению

    Son xəbərlər

    22:22

    Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Aleksandr Stubb ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:18

    Xamenei: İranın nə nüvə silahına ehtiyacı var, nə də onu istehsal etməyə niyyəti

    Region
    22:16

    Ərdoğan: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəsin təmin olunması üçün çalışacaq

    Region
    22:11

    İndoneziya Qəzzaya BMT-nin sülhməramlı missiyası çərçivəsində hərbçi göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    22:06

    Yunanıstanda həmkarlar ittifaqları qiymət artımına görə tətil edəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    Türkiyə Azərbaycan və daha iki ölkə ilə Avropaya enerji ixracı barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    21:57
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Keniya Prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:53
    Video

    Aşirabad və Aşnak toponimi - türk tarixinin izi - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    21:48

    KİV: Suriya və İsrail sentyabrın 24-ü və ya 25-də saziş imzalaya bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti