 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Корабли Каспийской флотилии России за неделю провели около 30 учений

    Перед возвращением в пункты базирования отряд кораблей во взаимодействии с авиацией проведет совместные учения по ПВО

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Отряд кораблей Каспийской флотилии России в составе малого ракетного корабля "Углич" и малого артиллерийского корабля "Волгодонск" в средней части Каспийского моря провели за неделю десятки учений. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявили в пресс-службе Южного военного округа. 

    За семь дней в море корабли прошли более 600 морских миль и провели около 30 различных корабельных учений.

    "Перед возвращением в пункты базирования отряд кораблей во взаимодействии с авиацией проведет совместные учения по противовоздушной обороне, в ходе которых отработает поиск и сопровождение воздушных целей, наведение на морскую цель авиации с дальнейшим ее уничтожением и выполнит боевые стрельбы из артиллерийских установок по морской цели", — говорится в сообщении ЮВО.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi