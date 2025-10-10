Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в Баку

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 13:24
    Копыркин: Встреча в формате 3+3 планируется до конца года в Ереване или в Баку

    Россия выступает за проведение четвертой министерской встречи консультативной региональной платформы "3+3" до конца 2025 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил на встрече со студентами Российско-Армянского университета (РАУ).

    "Сейчас мы в контактах между Арменией и Азербайджаном, потому что там вопрос об очередности. То есть готовы и армянская сторона, и азербайджанская сторона провести у себя такое заседание, они должны согласовать порядок очередности, мы, естественно, тоже этому всячески помогаем", - сказал он.

    По его словам, все участники этой платформы, которые поддерживают контакт с турецкой и иранской сторонами, исходят из того, что это полезный, востребованный формат, и ключевую роль в решении проблем региона должны играть сами государства региона.

    "Это наша принципиальная позиция, и ее разделяют наши партнеры. Конечно, участие третьих стран может быть ценным, но оно должно строиться на понимании реалий и интересов самих региональных игроков", - сказал дипломат.

