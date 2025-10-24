Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    • 24 октября, 2025
    Копыркин: Маршрут Трампа обсуждается в диалоге РФ-Армения на высшем уровне

    Вопрос "Маршрута Трампа" (42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории - ред.) через Сюник поднимается в диалоге Россия-Армения на высшем уровне.

    Как передает Report, об этом армянским СМИ заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

    "Вопрос этот, естественно, поднимается в рамках диалога на высоком, высшем уровне. Ну, во всяком случае, эта тема не может не подниматься. Я здесь напомню заявления армянского руководства, что этот вопрос обсуждается только с США. Но тема эта важная и она, конечно, не может не фигурировать в том, как бы диалоге, который у нас есть", - отметил он.

    Посол подчеркнул, что базовая позиция Москвы, которая озвучивалась на разных политических уровнях, заключается в поддержке любых шагов, которые ведут к реальному миру, стабилизации ситуации, процветанию региона. Что касается "Маршрута Трампа", то российская сторона ждет более конкретной информации по деталям функционирования, по механизмам.

    Сергей Копыркин Россия Армения проект TRIPP

