Консульство США в Стамбуле, подвергшееся нападению, откроют во вторник

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США подтвердил в понедельник, что американское консульство в турецком Стамбуле, подвергшееся нападению, будет открыто во вторник, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я могу сказать, что консульство будет открыто во вторник", — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Джон Кирби. Он также подтвердил, что "никто в консульстве не был ранен".

При этом Кирби отказался уточнить, какие именно дополнительные меры безопасности были предприняты после нападения на территории представительства.

В понедельник утром двое неизвестных напали на охранников около американского консульства в Стамбуле. Полиция их арестовала.