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    Консульство США в Стамбуле, подвергшееся нападению, откроют во вторник

    Полиция арестовала двоих нападавших на охранников около американского консульства в Стамбуле

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США подтвердил в понедельник, что американское консульство в турецком Стамбуле, подвергшееся нападению, будет открыто во вторник, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Я могу сказать, что консульство будет открыто во вторник", — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Джон Кирби. Он также подтвердил, что "никто в консульстве не был ранен".

    При этом Кирби отказался уточнить, какие именно дополнительные меры безопасности были предприняты после нападения на территории представительства.

    В понедельник утром двое неизвестных напали на охранников около американского консульства в Стамбуле. Полиция их арестовала.

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