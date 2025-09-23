Конституционный комитет Жогорку Кенеша Кыргызстана одобрил самороспуск парламента
В регионе
- 23 сентября, 2025
- 09:47
В Кыргызстане Конституционный комитет Жогорку Кенеша (парламент) одобрил самороспуск парламента.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.
Ранее инициативная группа собрала 32 подписи за досрочное сложение полномочий депутатов. Теперь вопрос о самороспуске должны рассмотреть на общем заседании.
