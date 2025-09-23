Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Конституционный комитет Жогорку Кенеша Кыргызстана одобрил самороспуск парламента

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 09:47
    В Кыргызстане Конституционный комитет Жогорку Кенеша (парламент) одобрил самороспуск парламента.

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

    Ранее инициативная группа собрала 32 подписи за досрочное сложение полномочий депутатов. Теперь вопрос о самороспуске должны рассмотреть на общем заседании.

    Жогорку Кенеш Кыргызстан самороспуск парламент
    Qırğızıstanda parlamentin buraxılması təsdiqlənib

