    Qırğızıstanda parlamentin buraxılması təsdiqlənib

    Region
    • 23 sentyabr, 2025
    • 09:52
    Qırğızıstanda parlamentin buraxılması təsdiqlənib

    Qırğızıstanda Joqorku Keneşin (parlament) Konstitusiya Komitəsi parlamentin özünü buraxmasını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan KİV-i məlumat yayıb.

    Daha əvvəl təşəbbüs qrupu deputatların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması üçün 32 imza toplamışdı. İndi özünü buraxma məsələsi ümumi iclasda müzakirə edilməlidir.

