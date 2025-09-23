Qırğızıstanda parlamentin buraxılması təsdiqlənib
Region
- 23 sentyabr, 2025
- 09:52
Qırğızıstanda Joqorku Keneşin (parlament) Konstitusiya Komitəsi parlamentin özünü buraxmasını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan KİV-i məlumat yayıb.
Daha əvvəl təşəbbüs qrupu deputatların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması üçün 32 imza toplamışdı. İndi özünü buraxma məsələsi ümumi iclasda müzakirə edilməlidir.
