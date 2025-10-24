Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Комитет по коррупции начал производство в отношении омбудсмена Армении

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 10:56
    Комитет по коррупции начал производство в отношении омбудсмена Армении

    Комитет по предотвращению коррупции инициировал производство в отношении омбудсмена Армении Анаит Манасян.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    В ведомстве сообщили, что производство было инициировано 30 сентября, сейчас оно находится на стадии рассмотрения. С учетом того, что в ходе производства изучаются конфиденциальные данные, исходя из необходимости сохранения личной и семейной жизни человека, не обнародуется детали производства и данные заявителя.

    Рассмотрение производства может завершиться до конца года.

    Армения омбудсмен Анаит Манасян коррупция

