Комитет по коррупции начал производство в отношении омбудсмена Армении

Комитет по предотвращению коррупции инициировал производство в отношении омбудсмена Армении Анаит Манасян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ведомстве сообщили, что производство было инициировано 30 сентября, сейчас оно находится на стадии рассмотрения. С учетом того, что в ходе производства изучаются конфиденциальные данные, исходя из необходимости сохранения личной и семейной жизни человека, не обнародуется детали производства и данные заявителя.

Рассмотрение производства может завершиться до конца года.