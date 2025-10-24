Комитет по коррупции начал производство в отношении омбудсмена Армении
В регионе
- 24 октября, 2025
- 10:56
Комитет по предотвращению коррупции инициировал производство в отношении омбудсмена Армении Анаит Манасян.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В ведомстве сообщили, что производство было инициировано 30 сентября, сейчас оно находится на стадии рассмотрения. С учетом того, что в ходе производства изучаются конфиденциальные данные, исходя из необходимости сохранения личной и семейной жизни человека, не обнародуется детали производства и данные заявителя.
Рассмотрение производства может завершиться до конца года.
