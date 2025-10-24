Ermənistanda ombudsmana qarşı araşdırmalara başlanılıb
- 24 oktyabr, 2025
- 11:15
Ermənsitanda Korrupsiyanın Qarşısının Alınması Komitəsi ombudsman Anahit Manasyana qarşı araşdırmalara başlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Qurumdan bildirilib ki, araşdırma sentyabrın 30-da başlanıb və hazırda baxılma mərhələsindədir. Bildirilib ki, araşdırma zamanı məxfi məlumatlar tədqiq edilir, insanın şəxsi və ailə həyatının qorunması zərurətindən irəli gələrək, araşdırma təfərrüatları və ərizəçinin məlumatları açıqlanmır.
Araşdırmaya baxılma ilin sonunadək başa çata bilər.
