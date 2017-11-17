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    Командование НАТО изгнало из армии офицера, представившего на учениях Ататюрка и Эрдогана в качестве врагов

    Центральное командование принесло Турции письменное извинение

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Военнослужащий, представивший на учениях НАТО основоположника турецкого государства Мустафу Кямала Ататюрка и нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве врагов, был изгнан из армии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в связи с этим Объединенное центральное военное командование НАТО в Норвегии распространило заявление.

    В связи с произошедшим центральное командование принесло Турции письменное извинение.

    Отметим, что 16 ноября в учебном центре НАТО один из офицеров представил табло с фотографиями Ататюрка и Эрдогана как сотрудничество с врагом. Табло было распространено в социальной сети.

    По этой причине Турция отозвала 40 военнослужащих с учений в Центральном командовании НАТО в Норвегии.

    Согласно информации, это не первый аналогичный случай.

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