Кочинян: Выступающие против связей Ереван-Баку и Ереван-Анкара - иностранные агенты

В Армении в политической плоскости выступающие против налаживания армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений являются иностранными агентами или недальновидными.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель армянского гражданского общества Арег Кочинян, посетивший Баку 21-22 ноября в рамках инициативы "Мост мира".

"Различные деятели политического поля для достижения своих политических целей пытаются использовать существовавшую между сторонами обиду, недоверие и в какой-то степени страх в данном вопросе. На мой взгляд, это является довольно отвратительным явлением. Считаю, что на данный момент в политическом поле Армении любой, кто выступает против армяно-азербайджанского и армяно-турецкого урегулирования, - это либо иностранный агент, либо ненормальный, который не понимает, о чем говорит", - сказал он.