    Кобахидзе уверен в победе "Грузинской мечты" на муниципальных выборах

    • 04 октября, 2025
    • 11:49
    Кобахидзе уверен в победе Грузинской мечты на муниципальных выборах

    Правящая партия "Грузинская мечта" получит более 60% голосов на проходящих в Грузии муниципальных выборах, у оппозиции нет надежды на победу.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    ""Наши ожидания и рейтинги показывают, что "Грузинская мечта" возьмет более 60% голосов как в Тбилиси, так и во всех сакребуло (горсобрания) по стране. У оппозиции нет надежды на победу, соответственно, ее сторонники демотивированы", – сказал Кобахидзе.

    К 10 часам утра в Грузии на муниципальных выборах проголосовало 275 948 избирателей – это официальные данные Центральной избирательной комиссии.

    Явка составила 7,85%. Самая высокая активность фиксируется в регионе Рача-Лечхуми.

    Для сравнения – явка избирателей на прошлых местных выборах в ковидном 2021 году к 10:00 составляла 7,41%. На парламентских выборах 2024-го – 9,27%.

    Голосование началось в 8 утра и завершится в 20:00 вечера.

    Сегодня граждане Грузии должны выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.

    Также избираются более 2 тысяч депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло. Проходной барьер для партий составляет 4%.

    Восемь ведущих оппозиционных сил отказались участвовать в выборах, называя их "фарсом" и "российской спецоперацией" по легитимизации "Грузинской мечты". Они призывают сторонников бойкотировать выборы и собраться на протестную акцию в Тбилиси.

    В Грузии с 8:00 утра начал работ 3 061 участок, где избиратели выбирают мэров и депутатов районных и городских собраний - сакребуло.

    В выборах принимают участие 12 партий. Самый большой список партий, участвующих в выборах – 12 – в Тбилиси. ЦИК зарегистрировал 2 228 кандидатов в мажоритарные депутаты, из которых 160 баллотируется в Тбилиси.

    В целом в выборах участвуют 2 231 кандидат в мажоритарные депутаты, 5 193 кандидата в депутаты по партийным спискам, 112 кандидатов в мэры – 9 из которых борются за должность мэра в столице.

    Принять участие в голосовании могут проживающие в Грузии 3 130 348 граждан в возрасте от 18 лет.

    Процесс голосования продлится до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые результаты будут опубликованы спустя 2-3 часа после закрытия участков.

    Итоговый брифинг в ЦИК запланирован на 22:00.

