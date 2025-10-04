İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Kobaxidze "Gürcü arzusu"nun bələdiyyə seçkilərində qalib gələcəyinə əmindir

    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 12:25
    Kobaxidze Gürcü arzusunun bələdiyyə seçkilərində qalib gələcəyinə əmindir

    Gürcüstanda davam edən bələdiyyə seçkilərində hakim "Gürcü arzusu" partiyası 60 %-dən çox səs toplayacaq, müxalifətin isə qələbəyə ümidi yoxdur.

    "Report" Gürcüstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib.

    "Bizim gözləntilərimiz və reytinqlərimiz göstərir ki, "Gürcü arzusu" həm Tbilisidə, həm də ölkənin bütün sakrebulolarında (şəhər məclislərində) səslərin 60 %-dən çoxunu alacaq. Müxalifətin qələbəyə ümidi yoxdur və buna görə də onun tərəfdarlarının motivasiyası zəifləyib", - o deyib.

    Gürcüstan bələdiyyə seçkiləri İrakli Kobaxidze
    Кобахидзе уверен в победе "Грузинской мечты" на муниципальных выборах

    Son xəbərlər

    13:41

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub

    Digər ölkələr
    13:32

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət qılıncoynadanları bürünc medalı təmin edib

    Fərdi
    13:31

    İsrail və HƏMAS arasında danışıqlar sabah Misirdə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    13:22

    Türkiyədə kimya zavodunda partlayış olub, ölənlər var

    Region
    13:20

    AMB: Azərbaycanda qaz istehsalı üzrə ödәniş daxilolmaları 165 milyon manat azalıb

    Maliyyə
    13:18

    "Real"ın sabiq futbolçusu Messinin çıxış etdiyi komandaya keçəcək

    Futbol
    13:09
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:02

    Hacı Əliyev: "Güləşçilərin III MDB Oyunlarındakı nəticələri o qədər də pis deyil"

    Fərdi
    12:48

    FHN MDB Oyunlarında avarçəkmə yarışlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı gücləndirilmiş rejimdə işləyir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti