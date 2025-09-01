    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    01 сентября, 2025
    Кобахидзе: Некоторые НПО в Грузии ведут антигосударственную деятельность

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ряд неправительственных организаций (НПО) ведут в стране антигосударственную деятельность.

    Как сообщает местное бюро Report, глава грузинского правительства, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что НПО участвовали в революционных процессах:

    "Мы все хорошо знаем, что НПО непосредственно участвовали в антигосударственной деятельности. Нынешняя администрация США также признала это. Через USAID, NED и другие фонды конкретные организации были вовлечены в антигосударственную деятельность не только в Грузии, но и в различных странах".

    По словам Кобахидзе, этот вопрос расследуется в рамках следствия: "Остальное - дело следствия. Каждый обязан сотрудничать со следствием".

    Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidir

