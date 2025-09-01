    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidir

    Region
    • 01 sentyabr, 2025
    • 21:25
    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) dövlət əleyhinə fəaliyyət göstərdiyini bəyan edib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hökumət başçısı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, QHT-lər inqilabi proseslərdə iştirak ediblər:

    "Biz hamımız yaxşı bilirik ki, QHT-lər bilavasitə anti-dövlət fəaliyyətində iştirak ediblər. ABŞ-nin hazırkı administrasiyası da bunu etiraf edib. USAİD, NED və digər fondlar vasitəsilə konkret təşkilatlar təkcə Gürcüstanda deyil, müxtəlif ölkələrdə də dövlət əleyhinə fəaliyyətə cəlb olunublar".

    Kobaxidzenin sözlərinə görə, bu məsələ istintaq çərçivəsində araşdırılır: "Qalanı istintaqın işidir. Hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməyə borcludur".

    Rus Versiası Rus Versiası
    Кобахидзе: Некоторые НПО в Грузии ведут антигосударственную деятельность

