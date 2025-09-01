Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidir
Region
- 01 sentyabr, 2025
- 21:25
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) dövlət əleyhinə fəaliyyət göstərdiyini bəyan edib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hökumət başçısı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, QHT-lər inqilabi proseslərdə iştirak ediblər:
"Biz hamımız yaxşı bilirik ki, QHT-lər bilavasitə anti-dövlət fəaliyyətində iştirak ediblər. ABŞ-nin hazırkı administrasiyası da bunu etiraf edib. USAİD, NED və digər fondlar vasitəsilə konkret təşkilatlar təkcə Gürcüstanda deyil, müxtəlif ölkələrdə də dövlət əleyhinə fəaliyyətə cəlb olunublar".
Kobaxidzenin sözlərinə görə, bu məsələ istintaq çərçivəsində araşdırılır: "Qalanı istintaqın işidir. Hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməyə borcludur".
Son xəbərlər
22:23
A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürübFutbol
22:16
Türkiyənin üç vilayətində meşə yanırRegion
21:57
Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürübHadisə
21:46
"İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcəkFutbol
21:43
Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:39
Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməzXarici siyasət
21:25
Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidirRegion
21:17
Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırırDigər ölkələr
21:05