Кобахидзе и Бердымухамедов договорились активизировать сотрудничество в транзитной сфере

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили развитие логистики и перспективы Транскаспийского маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, встреча прошла в Ашхабаде.

Стороны рассмотрели текущее состояние политических и экономических отношений между двумя странами, уделив особое внимание углублению сотрудничества в транзитно-логистической сфере. Отдельно был отмечен потенциал привлечения дополнительных грузов из Центральной Азии к морским портам Грузии по Среднему коридору.

Кобахидзе также заявил о готовности Грузии содействовать транзиту туркменского газа через свою территорию.

Кроме того, грузинский премьер пригласил Бердымухамедова совершить официальный визит в Грузию.