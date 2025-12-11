Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Кобахидзе и Бердымухамедов договорились активизировать сотрудничество в транзитной сфере

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 17:28
    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили развитие логистики и перспективы Транскаспийского маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, встреча прошла в Ашхабаде.

    Стороны рассмотрели текущее состояние политических и экономических отношений между двумя странами, уделив особое внимание углублению сотрудничества в транзитно-логистической сфере. Отдельно был отмечен потенциал привлечения дополнительных грузов из Центральной Азии к морским портам Грузии по Среднему коридору.

    Кобахидзе также заявил о готовности Грузии содействовать транзиту туркменского газа через свою территорию.

    Кроме того, грузинский премьер пригласил Бердымухамедова совершить официальный визит в Грузию.

    Лента новостей