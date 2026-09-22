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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Кобахидзе: Грузия и Турция намерены продолжать развитие двустороннего сотрудничества

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 10:29
    Кобахидзе: Грузия и Турция намерены продолжать развитие двустороннего сотрудничества

    Грузия и Турция подтвердили намерение продолжать развитие двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Как сообщает Report, об этом премьер Грузии Ираклий Кобахидзе написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.

    "Встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Обсудили давнее стратегическое партнерство между Грузией и Турцией и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах", - отметил Кобахидзе.

    Реджеп Тайип Эрдоган Ираклий Кобахидзе Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная Ассамблея ООН Грузия Турция Нью-Йорк (США)
    Kobaxidze: Gürcüstan və Türkiyə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını davam etdirmək niyyətindədir

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