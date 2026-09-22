Кобахидзе: Грузия и Турция намерены продолжать развитие двустороннего сотрудничества
- 22 сентября, 2026
- 10:29
Грузия и Турция подтвердили намерение продолжать развитие двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
Как сообщает Report, об этом премьер Грузии Ираклий Кобахидзе написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.
"Встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Обсудили давнее стратегическое партнерство между Грузией и Турцией и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах", - отметил Кобахидзе.
Met with President @RTErdogan on the sidelines of #UNGA. We discussed the longstanding Georgia-Türkiye strategic partnership and reaffirmed our commitment to further strengthening bilateral cooperation across areas of mutual interest 🇬🇪 🇹🇷 pic.twitter.com/7TTinunc4U— Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) September 22, 2026