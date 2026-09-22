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    Kobaxidze: Gürcüstan və Türkiyə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını davam etdirmək niyyətindədir

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:37
    Kobaxidze: Gürcüstan və Türkiyə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını davam etdirmək niyyətindədir

    Gürcüstan və Türkiyə qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını davam etdirmək niyyətini təsdiqləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Nyu-Yorkda Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündən sonra "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşdüm. Gürcüstan və Türkiyə arasında uzunmüddətli strateji tərəfdaşlığı müzakirə etdik və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə sadiqliyimizi təsdiqlədik", - Kobaxidze qeyd edib.

    İrakli Kobaxidze Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə-Gürcüstan əməkdaşlığı
    Кобахидзе: Грузия и Турция намерены продолжать развитие двустороннего сотрудничества

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