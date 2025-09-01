    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    • 01 сентября, 2025
    Кобахидзе: Грузия готова выполнить любые разумные требования Евросоюза

    Власти Грузии готовы выполнить любые требования Евросоюза, если они разумные.

    Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Он подчеркнул, что ЕС выдвинул определенные требования, который были выполнены в полной мере.

    "Мы готовы выполнить абсолютно все разумные требования. Они должны обосновать нам, что требования разумны и мы, конечно, их выполним. Были определенные разумные требования, и мы их выполнили от начала до конца, однако, были неразумные требования. Они не обосновали, почему требовали все это. В том числе, почему у них были требования по закону о ценностях (о запрете пропаганды ЛГБТ - ред.) или по закону о прозрачности [иностранного влияния]. Они не могут обосновать, чем хороша непрозрачность, или чем хорошо, если однополая пара усыновит несовершеннолетнего ребенка", - заявил Кобахидзе журналистам.

    Премьер подтвердил, что МИД Грузии направил официальный ответ Евросоюзу по истечению обозначенного ЕС срока. Он также отметил, что готов отправиться в Брюссель, если со стороны ЕС будет готовность к открытому диалогу, однако, "они отказываются от коммуникации".

    Отметим, что в июле Евросоюз направил главе МИД Грузии Маке Бочоришвили. В нем ЕС потребовал, в том числе, отменить принятые в Грузии законы об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ. В случае невыполнения условий Евросоюз пригрозил приостановить безвизовый режим Грузии с ЕС. Крайним сроком выполнения требований ЕС назвал 31 августа 2025 года.

