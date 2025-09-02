    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Kobaxidze: Gürcüstan Aİ-nin istənilən ağlabatan tələbini yerinə yetirməyə hazırdır

    Region
    • 02 sentyabr, 2025
    • 00:38
    Kobaxidze: Gürcüstan Aİ-nin istənilən ağlabatan tələbini yerinə yetirməyə hazırdır
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstan hakimiyyəti Avropa İttifaqının istənilən tələbini yerinə yetirməyə hazırdır.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze deyib.

    O, Aİ-nin müəyyən tələblər irəli sürdüyünü və onların tam yerinə yetirildiyini vurğulayıb:

    "Biz tamamilə bütün ağlabatan tələbləri yerinə yetirməyə hazırıq. Onlar bizə əsaslandırmalıdırlar ki, tələblər ağlabatandır və biz də təbii ki, yerinə yetirəcəyik. Müəyyən ağlabatan tələblər var idi və biz onları əvvəldən axıra qədər yerinə yetirmişik, lakin əsassız tələblər də var idi. Bütün bunları niyə tələb etdiklərini əsaslandırmadılar", - Kobaxidze jurnalistlərə bildirib.

    Baş nazir təsdiq edib ki, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Aİ-nin müəyyən etdiyi müddət bitdikdən sonra Avropa İttifaqına rəsmi cavab göndərib. O, həmçinin qeyd edib ki, Aİ açıq dialoqa hazır olsa, Brüsselə getməyə hazırdır, lakin "onlar ünsiyyətdən imtina edirlər".

    Qeyd edək ki, iyulda Avropa İttifaqı Make Boçorişvilini Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinə göndərib. Aİ Gürcüstandan xarici agentlər və LGBT təbliğatına qadağalar haqqında qanunları ləğv etməyi tələb edib. Şərtlərə əməl edilmədiyi təqdirdə Aİ Gürcüstanın Aİ ilə vizasız rejimini dayandırmaqla hədələyib. Aİ-nin tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün son tarix 31 avqust 2025-ci il adlandırılıb.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Кобахидзе: Грузия готова выполнить любые разумные требования Евросоюза

    Son xəbərlər

    01:35

    Bessent: ABŞ Rusiyaya qarşı bütün fəaliyyət variantlarını nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    01:05

    Britaniya 50 gün ərzində Ukraynaya 60 min mərmi tədarük edib

    Digər ölkələr
    00:38

    Kobaxidze: Gürcüstan Aİ-nin istənilən ağlabatan tələbini yerinə yetirməyə hazırdır

    Region
    00:17

    Danimarka Aİ ölkələrinə Rusiyanın qaz asılılığından azad olmaq üçün idxal sənədi tələb edir

    Digər ölkələr
    23:56

    Maduro: Venesuela son 100 ilin ən ciddi təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    23:42

    Çexiyanın keçmiş baş naziri mitinqdə hücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ miqrantlarla mübarizə üçün Çikaqoya Milli Qvardiya və zirehli maşınlar göndərir

    Digər ölkələr
    23:16

    Andrey Nikitin: Rusiya şirkətləri İranda Rəşt-Astara dəmir yolu xəttini çəkəcək

    İnfrastruktur
    23:12
    Video

    Gəncədə avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti