    Кобахидзе: Евроинтеграция является частью политической программы Грузии

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 15:59
    Европейская интеграция является частью политической повестки дня Грузии.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на тематической панели на тему "Средний коридор – соединение Европы и Азии посредством энергетики" в рамках саммита Недели устойчивого развития в Абу-Даби (ADSW).

    "Европейская интеграция является частью нашей политической программы.. Мы должны стать полноправным членом Европейского союза, мы будем следовать этому плану в рамках соглашения об ассоциации, Программы ассоциации. Мы будем неукоснительно соблюдать положения соглашения об ассоциации. В этой связи мы будем проводить устойчивые реформы", - отметил он.

    Грузия Ираклий Кобахидзе ОАЭ саммит
