Кобахидзе: Евроинтеграция является частью политической программы Грузии

Европейская интеграция является частью политической повестки дня Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на тематической панели на тему "Средний коридор – соединение Европы и Азии посредством энергетики" в рамках саммита Недели устойчивого развития в Абу-Даби (ADSW).

"Европейская интеграция является частью нашей политической программы.. Мы должны стать полноправным членом Европейского союза, мы будем следовать этому плану в рамках соглашения об ассоциации, Программы ассоциации. Мы будем неукоснительно соблюдать положения соглашения об ассоциации. В этой связи мы будем проводить устойчивые реформы", - отметил он.