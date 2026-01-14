Кобахидзе: Евроинтеграция является частью политической программы Грузии
- 14 января, 2026
- 15:59
Европейская интеграция является частью политической повестки дня Грузии.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на тематической панели на тему "Средний коридор – соединение Европы и Азии посредством энергетики" в рамках саммита Недели устойчивого развития в Абу-Даби (ADSW).
"Европейская интеграция является частью нашей политической программы.. Мы должны стать полноправным членом Европейского союза, мы будем следовать этому плану в рамках соглашения об ассоциации, Программы ассоциации. Мы будем неукоснительно соблюдать положения соглашения об ассоциации. В этой связи мы будем проводить устойчивые реформы", - отметил он.
