Кобахидзе: Еще раз говорим бюрократии ЕС – давайте сядем и поговорим

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Европейский Союз (ЕС) к открытому диалогу.

Как сообщает грузинское бюро Report, он связал уклонение Брюсселя диалога с Тбилиси за столом переговоров с отсутствием аргументов.

"Еще раз говорим бюрократии ЕС: давайте сядем и поговорим. Что мешает нормальному обсуждению? На самом деле, ничего. Их отказ сесть за стол показывает, что у них нет аргументов", – заявил Кобахидзе журналистам.

По словам премьера, подход Брюсселя можно описать как шантаж.

"Они требуют от нас исключить из законодательства как положения, запрещающие однополые браки и партнерства, так и ограничения на смену пола. Я обещаю, что в Грузии никто не сможет пойти в гражданский реестр и изменить свой пол. Это входит в число требований Европы и является откровенно абсурдной позицией", - отметил он.

Кобахидзе добавил, что по аналогичным причинам финансовая поддержка ЕС была приостановлена и для Венгрии.

"Венгрия сохранила свою позицию по этому вопросу и была лишена финансирования. Это реальное лицо 'глубинного государства' в Европе и управляемой им бюрократии", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Грузии также будет до конца защищать национальные интересы.