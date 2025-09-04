Кобахидзе: Еще раз говорим бюрократии ЕС – давайте сядем и поговорим

Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    • 04 сентября, 2025
    • 13:46
    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Европейский Союз (ЕС) к открытому диалогу.

    Как сообщает грузинское бюро Report, он связал уклонение Брюсселя диалога с Тбилиси за столом переговоров с отсутствием аргументов.

    "Еще раз говорим бюрократии ЕС: давайте сядем и поговорим. Что мешает нормальному обсуждению? На самом деле, ничего. Их отказ сесть за стол показывает, что у них нет аргументов", – заявил Кобахидзе журналистам.

    По словам премьера, подход Брюсселя можно описать как шантаж.

    "Они требуют от нас исключить из законодательства как положения, запрещающие однополые браки и партнерства, так и ограничения на смену пола. Я обещаю, что в Грузии никто не сможет пойти в гражданский реестр и изменить свой пол. Это входит в число требований Европы и является откровенно абсурдной позицией", - отметил он.

    Кобахидзе добавил, что по аналогичным причинам финансовая поддержка ЕС была приостановлена и для Венгрии.

    "Венгрия сохранила свою позицию по этому вопросу и была лишена финансирования. Это реальное лицо 'глубинного государства' в Европе и управляемой им бюрократии", - отметил он.

    Премьер-министр подчеркнул, что правительство Грузии также будет до конца защищать национальные интересы.

