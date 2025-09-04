Кобахидзе: Еще раз говорим бюрократии ЕС – давайте сядем и поговорим
- 04 сентября, 2025
- 13:46
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Европейский Союз (ЕС) к открытому диалогу.
Как сообщает грузинское бюро Report, он связал уклонение Брюсселя диалога с Тбилиси за столом переговоров с отсутствием аргументов.
"Еще раз говорим бюрократии ЕС: давайте сядем и поговорим. Что мешает нормальному обсуждению? На самом деле, ничего. Их отказ сесть за стол показывает, что у них нет аргументов", – заявил Кобахидзе журналистам.
По словам премьера, подход Брюсселя можно описать как шантаж.
"Они требуют от нас исключить из законодательства как положения, запрещающие однополые браки и партнерства, так и ограничения на смену пола. Я обещаю, что в Грузии никто не сможет пойти в гражданский реестр и изменить свой пол. Это входит в число требований Европы и является откровенно абсурдной позицией", - отметил он.
Кобахидзе добавил, что по аналогичным причинам финансовая поддержка ЕС была приостановлена и для Венгрии.
"Венгрия сохранила свою позицию по этому вопросу и была лишена финансирования. Это реальное лицо 'глубинного государства' в Европе и управляемой им бюрократии", - отметил он.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство Грузии также будет до конца защищать национальные интересы.