İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaq

    Region
    • 04 sentyabr, 2025
    • 13:34
    Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaq
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Avropa İttifaqını (Aİ) açıq dialoqa çağırıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, o, Brüsselin Tbilisi ilə masa arxasında müzakirələrdən yayınmasını arqument çatışmazlığı ilə əlaqələndirib.

    "Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik: gəlin, oturaq və danışaq. Normal müzakirəyə nə mane olur? Əslində, heç nə. Masa arxasında oturmaqdan imtina etmələri onların arqumentlərinin olmadığını göstərir", – Kobaxidze jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Baş nazirin sözlərinə görə, Brüsselin yanaşması şantaj xarakteri daşıyır: "Onlar bizdən tələb edirlər ki, qanunvericilikdən həm eynicinsli nikahı və tərəfdaşlığı qadağan edən müddəaları, həm də cinsin dəyişdirilməsinə dair məhdudiyyətləri çıxaraq. Mən söz verirəm ki, Gürcüstanda heç kim gedib mülki reyestrdə öz cinsini dəyişdirə bilməyəcək. Bu, Avropanın tələbləri sırasındadır və açıq-aşkar absurd bir mövqedir".

    Kobaxidze əlavə edib ki, oxşar səbəblərə görə Macarıstana da Aİ maliyyə dəstəyi dayandırılıb: "Macarıstan bu məsələdə mövqeyini qorudu və buna görə maliyyələşmədən məhrum edildi. Bu, Avropadakı "dərin dövlət"in və onun idarə etdiyi bürokratiyanın real üzüdür".

    Baş nazir Gürcüstan hökumətinin də milli maraqları sonadək müdafiə edəcəyini vurğulayıb.

    İrakli Kobaxidze Gürcüstan Avropa İttifaqı

    Son xəbərlər

    13:34

    Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaq

    Region
    13:32

    Avropa Şurası: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir

    Xarici siyasət
    13:28
    Foto

    Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Xarici siyasət
    13:25

    Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndirib

    Digər ölkələr
    13:19
    Foto

    İzmirdə Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu başlayıb

    Energetika
    13:00

    Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

    Mədəniyyət siyasəti
    12:59

    Erkin İbrahimov: "Kəpəz"in daxilində də komandaya qarşı hansısa addımlar olur"

    Futbol
    12:51

    İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edir

    Digər ölkələr
    12:43

    Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti