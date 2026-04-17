Кобахидзе: ЕС на протяжении многих лет сталкивается с серьезными и фундаментальными вызовами

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

Глава правительства отметил, что современная международная обстановка характеризуется геополитической напряженностью и конфликтами, которые оказывают влияние на торговые маршруты, энергетику, транспорт и глобальную экономическую стабильность.

По его словам, в этих условиях необходим поиск фундаментальных решений.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия стремится стать полноправным членом Европейского союза.

"Но мы также видим, что Европейский союз на протяжении многих лет сталкивается с серьезными и фундаментальными вызовами. У ЕС были сильные стороны: мощная идентичность, высокий уровень благосостояния и лидерство в области демократии и верховенства права. Но если посмотреть на нынешнее состояние Европейского союза, он сталкивается с проблемами сразу по всем этим направлениям, и это вызывает у нас обеспокоенность", - сказал он.

Премьер-министр выразил надежду, что в будущем ситуация в ЕС изменится в позитивную сторону.