    17 апреля, 2026
    11:49
    Кобахидзе: ЕС на протяжении многих лет сталкивается с серьезными и фундаментальными вызовами

    Европейский союз на протяжении многих лет сталкивается с серьезными и фундаментальными вызовами.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

    Глава правительства отметил, что современная международная обстановка характеризуется геополитической напряженностью и конфликтами, которые оказывают влияние на торговые маршруты, энергетику, транспорт и глобальную экономическую стабильность.

    По его словам, в этих условиях необходим поиск фундаментальных решений.

    Кобахидзе подчеркнул, что Грузия стремится стать полноправным членом Европейского союза.

    "Но мы также видим, что Европейский союз на протяжении многих лет сталкивается с серьезными и фундаментальными вызовами. У ЕС были сильные стороны: мощная идентичность, высокий уровень благосостояния и лидерство в области демократии и верховенства права. Но если посмотреть на нынешнее состояние Европейского союза, он сталкивается с проблемами сразу по всем этим направлениям, и это вызывает у нас обеспокоенность", - сказал он.

    Премьер-министр выразил надежду, что в будущем ситуация в ЕС изменится в позитивную сторону.

    Kobaxidze: Aİ uzun illərdir, ciddi və fundamental çağırışlarla üzləşir
    Kobakhidze: EU faces serious challenges for many years

