Кобахидзе: Для Грузии евроинтеграция остается главным приоритетом

Главным внешнеполитическим приоритетом Грузии на ближайшие годы остается интеграция в ЕС.

Главным внешнеполитическим приоритетом Грузии на ближайшие годы остается интеграция в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"У нас важные внешнеполитические приоритеты и главный, разумеется, это евроинтеграция. Мы ожидаем перезагрузки отношений, что будет происходить, думаю, в интенсивном режиме уже с начала будущего года", - отметил он.

Он заявил и о том, что надеется на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом уже с начала будущего года.

"Наша задача к началу 2028 года на 90% выполнить свои обязательства по договорам по ассоциированию в Евросоюз и свободной торговле, что позволит достигнуть главной цели в 2030 году стать членом Евросоюза", - сказал Кобахидзе.

Отметим, что 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 53,92% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент.