    17 апреля, 2026
    12:20
    Кобахидзе: Дефицит выдающихся лидеров - одна из ключевых проблем мировой политики

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает отсутствие лидерства одной из ключевых проблем современной мировой политики.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом политик заявил на панельной сессии в рамках Анталийского дипломатического форума.

    "Должен сказать, прежде всего, что отсутствие лидерства и дефицит выдающихся лидеров - одна из ключевых проблем современной мировой политики. Конечно, бывают исключения. И эта страна - Турция - является таким исключением. Уважаемые участники панели также являются исключениями, но это не отражает общей картины", - сказал он.

    Кобахидзе подчеркнул, что в целом ситуация выглядит "не очень позитивной", а в ряде случаев создается впечатление, что процесс формирования политического лидерства носит искаженный характер: "Создается впечатление, что существует некий HR-менеджер с неправильными намерениями, который подбирает лидеров в разных странах, вместо политической системы, которая должна отвечать за их формирование".

    Он отметил, что нынешняя международная система отличается от той, которую он помнит ранее, когда в мировой политике было больше значительных лидеров.

    По словам премьера, важнейшей задачей лидеров сегодня должно быть сосредоточение на диалоге, сотрудничестве и укреплении связей между государствами.

    Kobaxidze: Görkəmli liderlərin çatışmazlığı dünya siyasətinin əsas problemlərindən biridir
    Kobakhidze says lack of prominent leaders is one of major problems

