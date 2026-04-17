    17 aprel, 2026
    • 12:32
    Kobaxidze: Görkəmli liderlərin çatışmazlığı dünya siyasətinin əsas problemlərindən biridir

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze liderliyin olmamasını müasir dünya siyasətinin əsas problemlərindən biri hesab edir.

    "Report"un Antalyaya ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, o bunu Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsindəki panel sessiyada bəyan edib.

    "İlk növbədə, deməliyəm ki, liderliyin olmaması və görkəmli liderlərin çatışmazlığı müasir dünya siyasətinin əsas problemlərindən biridir. Əlbəttə, istisnalar olur. Türkiyə belə bir istisnadır. Hörmətli panel iştirakçıları da istisnadır, lakin bu, ümumi mənzərəni əks etdirmir", - o deyib.

    Kobaxidze vurğulayıb ki, ümumilikdə vəziyyət "çox da pozitiv görünmür", bir sıra hallarda isə siyasi liderliyin formalaşması prosesinin təhrif olunması təəssüratı yaranır: "Sanki liderlərin formalaşmasına cavabdeh olmalı olan siyasi sistemin əvəzinə, hansısa bir pisniyyətli HR-menecer müxtəlif ölkələrdə liderləri seçir".

    O qeyd edib ki, mövcud beynəlxalq sistem dünya siyasətində daha çox əhəmiyyətli liderlərin olduğu sistemdən fərqlənir.

    Baş nazirin sözlərinə görə, bu gün liderlərin dialoqa, əməkdaşlığa və dövlətlər arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə diqqət yetirməsi ən mühüm vəzifə olmalıdır.

    Кобахидзе: Дефицит выдающихся лидеров - одна из ключевых проблем мировой политики

    Son xəbərlər

    13:26

    Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

    Xarici siyasət
    13:25

    Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının funksionallığı artırılıb

    Biznes
    13:21

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Xarici siyasət
    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti