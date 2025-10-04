Кобахидзе: Данная победа была необходима для необратимого стабильного развития Грузии

Победа "Грузинской мечты" на муниципальных выборах была необходима для необратимого стабильного развития страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в офисе правящей партии.

Кобахидзе поздравил всех кандидатов от "Грузинской мечты" с победой:

"Я хочу поздравить и поблагодарить вас всех. Если бы мы не были сплоченными, такая впечатляющая победа была бы невозможна. Мы обещали, что одержим уверенную победу с большим перевесом, но, думаю, мы даже превзошли прогноз, и это очень хорошо".