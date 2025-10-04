Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Кобахидзе: Данная победа была необходима для необратимого стабильного развития Грузии

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 21:20
    Победа "Грузинской мечты" на муниципальных выборах была необходима для необратимого стабильного развития страны.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в офисе правящей партии.

    Кобахидзе поздравил всех кандидатов от "Грузинской мечты" с победой:

    "Я хочу поздравить и поблагодарить вас всех. Если бы мы не были сплоченными, такая впечатляющая победа была бы невозможна. Мы обещали, что одержим уверенную победу с большим перевесом, но, думаю, мы даже превзошли прогноз, и это очень хорошо".

