Кобахидзе: Данная победа была необходима для необратимого стабильного развития Грузии
В регионе
- 04 октября, 2025
- 21:20
Победа "Грузинской мечты" на муниципальных выборах была необходима для необратимого стабильного развития страны.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в офисе правящей партии.
Кобахидзе поздравил всех кандидатов от "Грузинской мечты" с победой:
"Я хочу поздравить и поблагодарить вас всех. Если бы мы не были сплоченными, такая впечатляющая победа была бы невозможна. Мы обещали, что одержим уверенную победу с большим перевесом, но, думаю, мы даже превзошли прогноз, и это очень хорошо".
