İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Kobaxidze: Ölkənin dönməz, sabit inkişafı üçün belə bir qələbə lazım idi

    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 21:06
    Kobaxidze: Ölkənin dönməz, sabit inkişafı üçün belə bir qələbə lazım idi

    Ölkənin dönməz, sabit inkişafı üçün belə bir qələbə lazım idi.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze "Gürcü Arzusu"nun ofisində deyib.

    Kobaxidze "Gürcü arzusu"nun bütün namizədlərini qələbə münasibəti ilə təbrik edib:

    "Mən hər kəsi təbrik etmək istəyirəm və hamınıza təşəkkür edirəm. Bir yerdə olmasaydıq, belə təsiredici qələbə mümkün olmazdı. Biz hamıya böyük hesabla qalib gələcəyimizə söz vermişdik, amma məncə, belə yüksək vədi də artıqlaması ilə yerinə yetirdik və bu, çox yaxşıdır".

    Qeyd edək ki, Gürcüstanın hakim "Gürcü Arzusu" partiyası bələdiyyə seçkilərində qalib gəldiyini elan edib.

    İrakli Kobaxidze bələdiyyə seçkiləri
    Кобахидзе: Данная победа была необходима для необратимого стабильного развития страны

    Son xəbərlər

    21:25

    Azərbaycan Basketbol Liqasında I tura yekun vurulub

    Digər
    21:25

    III MDB Oyunları: Azərbaycan badmintonçusu finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    21:21

    Kaxa Kaladze yenidən Tbilisinin meri seçilib

    Region
    21:14

    Zelenski Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar elan edib

    Digər ölkələr
    21:10

    Rəşad Rəsullu: "III MDB Oyunlarının cüdo yarışlarında qazanılan nəticələri yüksək qiymətləndiririk"

    Fərdi
    21:06

    Hakim "Gürcü arzusu" Partiyası yerli seçkilərdə qələbəsini elan edib

    Region
    21:06

    Kobaxidze: Ölkənin dönməz, sabit inkişafı üçün belə bir qələbə lazım idi

    Region
    21:00

    Papuaşvili: Bu qələbə xalqla birgə qazandığımız tarixi uğurdur

    Region
    20:53

    İsmayıllıda ağır yol qəzasında iki nəfər ölüb, dörd nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti