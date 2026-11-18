КНБ Казахстана: Суд санкционировал арест глав "Самрук-Қазына" и КТЖ
- 18 ноября, 2026
- 11:00
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Казахстанский суд санкционировал арест председателей правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и национальной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы"(КТЖ) Елжаса Отыншиева.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана.
Досудебное расследование, отметили в ведомстве, продолжается.
"12 ноября указанные лица были водворены в изолятор временного содержания по подозрению в совершении коррупционного преступления. 14 ноября с санкции следственного суда им избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.
Отметим, что Антикоррупционная служба КНБ Казахстана 12 ноября задержала председателей правления госхолдинга "Самрук-Қазына" и "Қазақстан темір жолы" , а также других лиц, "подозреваемых в совершении коррупционного преступления".
В тот день в соцсетях активно обсуждали чемоданы с деньгами, выпавшие из окон одного из столичных жилых комплексов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совбеза страны по этому вопросу, назвав громкое задержание "сигналом о масштабной коррупции".