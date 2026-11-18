Казахстанский суд санкционировал арест председателей правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и национальной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы"(КТЖ) Елжаса Отыншиева.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

Досудебное расследование, отметили в ведомстве, продолжается.

"12 ноября указанные лица были водворены в изолятор временного содержания по подозрению в совершении коррупционного преступления. 14 ноября с санкции следственного суда им избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

Отметим, что Антикоррупционная служба КНБ Казахстана 12 ноября задержала председателей правления госхолдинга "Самрук-Қазына" и "Қазақстан темір жолы" , а также других лиц, "подозреваемых в совершении коррупционного преступления".

В тот день в соцсетях активно обсуждали чемоданы с деньгами, выпавшие из окон одного из столичных жилых комплексов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совбеза страны по этому вопросу, назвав громкое задержание "сигналом о масштабной коррупции".