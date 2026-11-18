Корпоративный IT-сектор переживает масштабную трансформацию: цифровые технологии постепенно выходят за рамки привычной технической поддержки и становятся одним из ключевых факторов прибыльности, устойчивости и конкурентоспособности бизнеса. Сегодня от качества IT-инфраструктуры, уровня защиты данных и способности эффективно использовать аналитические инструменты во многом зависят темпы развития компаний и их позиции на рынке.

Как отечественному бизнесу адаптироваться к новым технологическим вызовам, какие решения позволяют оптимизировать расходы и превратить инвестиции в IT в измеримый экономический результат? Об этом в интервью Report рассказал коммерческий директор (CCO) компании BUZ TECH Рамиль Зейналов.

Представляем интервью читателям:

- IT-ландшафт с каждым годом становится сложнее, а требования бизнеса к технологиям постоянно растут. В чем сегодня заключается главная миссия BUZ TECH на рынке?

- Многолетний опыт работы BUZ TECH на IT-рынке позволяет нам не только хорошо понимать актуальные потребности бизнеса, но и видеть направления, в которых развивается отрасль. Мы наблюдаем, как меняются технологические приоритеты компаний, требования к инфраструктуре и подходы к управлению IT-ресурсами.

В этих условиях наша главная задача - объединять накопленную экспертизу, глубокое понимание рынка и возможности современных технологий для решения конкретных бизнес-задач. Мы убеждены, что роль современного IT-партнера не должна ограничиваться реагированием на запросы заказчика. Гораздо важнее помогать ему принимать взвешенные технологические решения, учитывающие не только текущие потребности, но и долгосрочные цели развития.

BUZ TECH сопровождает клиентов на различных этапах цифровой трансформации: от проектирования и поставки корпоративной IT-инфраструктуры до внедрения программных решений, аналитических инструментов и систем автоматизации. При этом для нас принципиально важно, чтобы технологии не существовали обособленно, а были органично встроены в бизнес-процессы и способствовали повышению эффективности, устойчивости и конкурентоспособности компании.

- Какие направления деятельности BUZ TECH сегодня наиболее востребованы в корпоративном сегменте?

- Наши ключевые компетенции формировались с учетом эволюции корпоративного IT-рынка и постоянно меняющихся запросов заказчиков. Сегодня недостаточно обладать экспертизой лишь в отдельных технологических областях. Необходимо понимать, как объединить различные решения в единую, взаимосвязанную и эффективную IT-экосистему, которая будет отвечать стратегическим задачам бизнеса.

Если говорить об основных направлениях нашей деятельности, можно выделить четыре ключевых блока.

Первое направление - Enterprise Infrastructure & Hardware. Оно охватывает проектирование, создание и развитие корпоративной IT-инфраструктуры, включая вычислительные мощности, системы хранения данных и сетевые решения ведущих мировых производителей, таких как HPE, Dell, Fortinet, Sophos и другие. При подборе технологий мы учитываем не только текущие потребности заказчика, но и перспективы масштабирования, надежность решений, а также совокупную стоимость владения инфраструктурой.

Второе направление - лицензирование и облачные сервисы. Здесь основное внимание уделяется оптимизации моделей лицензирования программного обеспечения, развитию облачных решений и выбору наиболее эффективных форм использования IT-ресурсов. Являясь крупнейшим партнером Microsoft в регионе, BUZ TECH обеспечивает корпоративным заказчикам доступ к профессиональной экспертизе, прозрачным условиям поставок и возможностям оптимизации лицензионных моделей. Мы помогаем компаниям выстраивать облачную инфраструктуру, обеспечивать юридическое и техническое соответствие требованиям вендоров, а также рационально управлять IT-бюджетами, исключая избыточные расходы на неиспользуемые ресурсы.

Третье направление - кибербезопасность. Мы рассматриваем информационную безопасность как комплексную задачу, предполагающую защиту корпоративной инфраструктуры, данных и цифровых сервисов. В условиях постоянно меняющегося характера киберугроз безопасность не может оставаться отдельным техническим проектом. Она должна быть неотъемлемой частью общей технологической стратегии компании.

Четвертое направление - аналитика данных и Process Mining. Это внедрение инструментов бизнес-аналитики и анализа бизнес-процессов, которые позволяют выявлять скрытые резервы эффективности, повышать прозрачность операций и находить возможности для оптимизации затрат. Мы рассматриваем аналитику как один из важнейших инструментов перехода от управления, основанного преимущественно на опыте и интуиции, к принятию решений на основе объективных данных.

Все эти направления тесно взаимосвязаны. Именно поэтому мы стремимся применять накопленную экспертизу комплексно, формируя решения, которые помогают заказчикам не только справляться с сегодняшними задачами, но и создавать технологическую основу для дальнейшего развития.

- Многие руководители по-прежнему воспринимают IT как статью расходов. Как убедить бизнес в том, что инвестиции в технологии действительно окупаются?

- Прежде всего, это вопрос зрелости бизнеса и подхода к управлению технологиями. Наш многолетний опыт показывает, что наибольшую отдачу IT-инвестиции обеспечивают в тех случаях, когда с самого начала увязаны с конкретными бизнес-целями.

Мы не рассматриваем внедрение технологий как самоцель. Прежде чем приступать к реализации проекта, необходимо четко понимать, какую именно задачу он должен решить, какие показатели предполагается улучшить и каким образом полученный результат отразится на эффективности компании в кратко- и долгосрочной перспективе.

Показательным примером может служить внедрение Process Mining. Такие инструменты позволяют детально анализировать бизнес-процессы, выявлять узкие места, устанавливать причины задержек и неэффективного использования ресурсов. Автоматизация операций, в свою очередь, сокращает объем ручного труда и снижает вероятность ошибок, а грамотно спроектированная IT-инфраструктура обеспечивает бесперебойность деятельности и создает условия для масштабирования бизнеса.

Однако оценка эффективности подобных проектов не должна ограничиваться сопоставлением первоначальных затрат и полученной экономии. Необходимо учитывать совокупную стоимость владения решениями, снижение операционных рисков, повышение производительности, надежность инфраструктуры и возможности ее дальнейшего развития.

Практика реализации проектов в Азербайджане, Грузии и Казахстане подтверждает, что наибольшую отдачу IT-инвестиции обеспечивают тогда, когда они изначально привязаны к конкретным KPI бизнеса, а не внедряются ради самого факта цифровизации. Такой подход позволяет еще на этапе планирования определить ожидаемый эффект и впоследствии оценить его в конкретных показателях.

Для нас как IT-интегратора особенно важно говорить с заказчиком не только на языке технических характеристик и спецификаций, но и на языке экономики. В конечном счете владельцу бизнеса необходимо понимать, сколько времени и средств позволит сэкономить тот или иной проект и в какие сроки он принесет ожидаемый результат.

- Реализация сложных технологических проектов требует высокого уровня доверия и профессиональной координации. Как BUZ TECH выстраивает отношения с производителями решений и заказчиками?

- На корпоративном IT-рынке доверие формируется прежде всего благодаря профессионализму, прозрачности и последовательности в работе. Для нас это результат многолетнего развития экспертизы и системного выстраивания партнерских отношений как с заказчиками, так и с производителями технологий.

BUZ TECH взаимодействует с ведущими мировыми вендорами. Прямой диалог с производителями и постоянное изучение новых технологических решений позволяют нам быть в курсе актуальных разработок, обеспечивать прозрачность проектной работы и подбирать технологии, максимально соответствующие задачам клиентов. Это также дает возможность формировать обоснованные коммерческие предложения с учетом требований производителей, технических характеристик решений и конкретных потребностей заказчиков.

Вместе с тем мы понимаем, что доступ к передовым технологиям сам по себе еще не гарантирует успеха проекта. Не менее важны грамотный выбор архитектуры, совместимость компонентов, соблюдение лицензионных требований, а также оценка перспектив развития IT-инфраструктуры. Ошибки на этапе проектирования могут повлечь дополнительные расходы и ограничить возможности дальнейшего масштабирования, поэтому особое внимание мы уделяем комплексной оценке предлагаемых решений.

В отношениях с заказчиками мы также ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. Для нас важно глубоко понимать специфику их бизнеса, текущие задачи и технологические приоритеты. Такой подход позволяет сопровождать клиентов не только в рамках отдельных поставок или проектов, но и на протяжении всего процесса развития их IT-среды.

Мы убеждены, что настоящая ценность технологического партнера определяется не только качеством решений, которые он предлагает сегодня, но и его способностью предвидеть будущие потребности заказчика и помогать ему своевременно адаптироваться к изменениям.

- Деятельность BUZ Group ограничивается рынком Азербайджана или компания уже вышла на международный уровень?

- BUZ TECH давно вышла за рамки локального рынка и активно расширяет географию своей деятельности. Сегодня компания развивает бизнес и реализует корпоративные проекты в Грузии, Турции, Узбекистане и Казахстане.

Выход на новые рынки предполагает не только расширение географии присутствия, но и адаптацию к особенностям каждой страны, ее деловой среды и потребностям корпоративных заказчиков. При этом мы стремимся сохранять единые высокие стандарты инженерной экспертизы и качества сервиса независимо от того, в какой стране реализуется проект.

Вместе с тем мы гордимся своими корнями и считаем, что международное партнерство строится не только на технологических возможностях, но и на человеческих ценностях. Открытость, гостеприимство, уважение к партнерам и ответственность за данные обещания - важная часть нашей корпоративной культуры. Мы стремимся знакомить зарубежных партнеров с культурой и традициями Азербайджана, одновременно перенимая лучший международный опыт.

Именно сочетание международного технологического уровня, профессиональной экспертизы и личной надежности позволяет нам выстраивать прочные партнерские отношения и создавать основу для долгосрочного сотрудничества в разных странах.

- Какие направления станут приоритетными для BUZ TECH в ближайшие годы и каковы дальнейшие планы развития компании?

- Мы внимательно следим за глобальными тенденциями IT-рынка, но оцениваем их прежде всего с точки зрения практической применимости и реальных потребностей корпоративного сектора. Сегодня особую значимость приобретают искусственный интеллект, интеллектуальная аналитика, автоматизация бизнес-процессов, облачные технологии и дальнейшее развитие решений в области кибербезопасности.

Для BUZ TECH одним из главных приоритетов станет дальнейшее углубление экспертизы в этих направлениях и расширение возможностей применения инновационных технологий в корпоративной среде. При этом мы исходим из того, что внедрение любых новых решений должно быть не просто технологически актуальным, но и обоснованным с экономической точки зрения, безопасным и соответствующим стратегическим задачам бизнеса.

Важным конкурентным преимуществом компании мы считаем сочетание многолетнего опыта, глубокого понимания рынка и готовности осваивать новые технологические возможности. Практический опыт позволяет нам профессионально оценивать предлагаемые решения и учитывать особенности их применения, стратегическое видение / определять перспективные направления развития, а инновационный подход - находить новые возможности для повышения эффективности бизнеса.

В конечном счете наша цель остается неизменной: быть надежным технологическим партнером для компаний, помогать им интегрировать передовые мировые разработки, укреплять IT-инфраструктуру и создавать прочную основу для устойчивого развития в условиях стремительно меняющейся цифровой экономики.