Завершаются работы по реконструкции Кешлинского дождевого коллектора
Инфраструктура
- 18 ноября, 2026
- 11:13
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В Баку близятся к завершению работы по восстановлению и реконструкции Кешлинского дождевого коллектора, проходящего по проспекту 8 Ноября в Хатаинском районе.
Об этом сообщили Report в ЗАО "Водоснабжение крупных городов".
Работы направлены на улучшение технического состояния инфраструктуры, увеличение пропускной способности коллектора и повышение эффективности управления дождевыми водами.
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