В Баку близятся к завершению работы по восстановлению и реконструкции Кешлинского дождевого коллектора, проходящего по проспекту 8 Ноября в Хатаинском районе.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Водоснабжение крупных городов".

Работы направлены на улучшение технического состояния инфраструктуры, увеличение пропускной способности коллектора и повышение эффективности управления дождевыми водами.