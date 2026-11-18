Keşlə yağış kollektorunda bərpa və yenidənqurma işləri yekunlaşır
İnfrastruktur
- 18 noyabr, 2026
- 11:03
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Bakının Xətai rayonu, 8 Noyabr prospektindən keçən Keşlə yağış kollektoru ilə bağlı tikinti, bərpa və yenidənqurma işləri yekunlaşmaq üzrədir.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) tabeliyində olan "İri Şəhərlərin Su Təchizatı" QSC-dən bildirilib.
Məlumata əsasən, məqsəd mövcud infrastrukturun texniki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, kollektorun istismar gücünün artırılması, ərazidə yağış sularının daha səmərəli idarə olunmasıdır.
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