Норвежская полицейская служба безопасности (PST) предупредила о росте риска нападений со стороны экстремистских групп.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в отчете PST.

По оценке службы, имеются веские основания полагать, что в течение следующего года со стороны некоторых экстремистских группировок на территории Норвегии будут предприняты попытки террористических атак.

Отдельно отмечается активность экстремистских групп, которые все чаще образуют группы и сети как в физическом, так и в цифровом пространстве. Террористические организации "ИГИЛ" и "Аль-Каида" по-прежнему пытаются вдохновлять своих сторонников на совершение терактов там, где они находятся, говорится в отчете.

В связи с рядом негативных тенденций служба оценивает террористическую угрозу со стороны правых экстремистов как несколько более серьезную по сравнению с прошлым годом. PST считает вероятным, что могут быть предприняты попытки совершения террористических атак.