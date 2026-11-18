По итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") 15 стран объявили о новых пакетах военной помощи.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Украины в телеграме.

"Главный приоритет – защита неба. Партнеры выделяют средства на системы противовоздушной обороны, ракеты, радары и дроны-перехватчики", – говорится в сообщении.

Среди других приоритетов в Минобороны назвали поставки истребителей и боеприпасов, закупку ударных дронов, совместное оборонное производство и взносы в инициативу PURL.

Ранее сообщалось, что Канада объявила на саммите в "Рамштайне" о новом пакете помощи, в частности о ракетах для ПВО в рамках чешской инициативы и 1,6 млн патронов для противодействия "Шахедам".