Азербайджан и Германия в 2027 году отметят 35-летие установления двусторонних отношений, которые строятся на принципах дружбы, взаимного уважения, международного права и учета интересов обеих стран.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

По словам Байрамова, в ходе сегодняшних переговоров с немецким коллегой в узком и расширенном форматах были обсуждены все аспекты двусторонней повестки.

"Наши отношения всегда основывались на дружбе, взаимном уважении, международном праве и интересах обеих стран. В настоящее время продолжаются контакты между двумя странами на высшем и высоком уровнях", - отметил министр.

Байрамов также выразил удовлетворение постоянными контактами с немецким коллегой - как по телефону, так и на международных площадках. По его словам, стороны обсуждают не только двусторонние отношения, но и взаимодействие Азербайджана с Европейским союзом, региональную ситуацию и международную повестку.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул важность межпарламентских связей. Он сообщил, что в состав делегации Германии вошли парламентарии из группы дружбы с Азербайджаном, которые проводят переговоры с азербайджанскими коллегами.

По словам министра, в Азербайджане зарегистрированы 280 немецких компаний, из которых 210 ведут активную деятельность. В 2025 году товарооборот между странами составил 1,4 млрд долларов США, а за 9 месяцев 2026 года – около 1 млрд долларов.

Также объем инвестиций Германии в Азербайджан достиг 950 млн долларов США, а объем азербайджанских инвестиций в ФРГ – 670 млн. Большая часть инвестиций при этом вложены в ненефтяной сектор.