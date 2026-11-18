Одиннадцать моряков ранены и один пропал без вести после удара по танкеру ADNOC в Ормузском проливе.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в заявлении ADNOC Logistics & Services.

Согласно заявлению, нападение на одно из судов компании произошло во время прохождения Ормузского пролива вечером во вторник, 17 ноября.

"Один член экипажа числится пропавшим без вести, ведутся поисково-спасательные операции. Все остальные члены экипажа были благополучно эвакуированы с судна. Одиннадцать членов экипажа получили ранения, им оказывается необходимая помощь", - говорится в заявлении.