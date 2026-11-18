ADNOC L&S: При ударе по танкеру в Ормузском проливе пострадали 11 человек
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 11:11
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Одиннадцать моряков ранены и один пропал без вести после удара по танкеру ADNOC в Ормузском проливе.
Как передает Report cо ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в заявлении ADNOC Logistics & Services.
Согласно заявлению, нападение на одно из судов компании произошло во время прохождения Ормузского пролива вечером во вторник, 17 ноября.
"Один член экипажа числится пропавшим без вести, ведутся поисково-спасательные операции. Все остальные члены экипажа были благополучно эвакуированы с судна. Одиннадцать членов экипажа получили ранения, им оказывается необходимая помощь", - говорится в заявлении.
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